Pedro Duarte acredita que vai tirar a Académica da zona de despromoção: «É o maior desafio da minha carreira»

Pedro Duarte fez este sábado a primeira antevisão enquanto treinador da Académica. O técnico, que substituiu nos últimos dias João Carlos Pereira no banco da Briosa, sabe a responsabilidade que tem nos ombros, mas está confiante de que terá sucesso."É o maior desafio da minha carreira. Encaro este momento com muita responsabilidade, orgulho e com muita vontade de trabalhar e tirar a equipa do lugar em que está", frisou o treinador, afirmando que "nem nos passa pela cabeça a possibilidade da equipa descer de divisão. A equipa tem mais valor do que a classificação mostra", respondeu.Sem querer abrir o jogo sobre o sistema tático que pretende adotar, porque, como diz, "não se pode dar armas ao adversário", Pedro Duarte espera um jogo "muito competitivo" frente ao Sp. Covilhã. Apesar disso, só pensa na vitória. "É fundamental ganhar sempre. Neste contexto é sempre importante pensar em vencer o próximo jogo".Para este encontro, João Mário e Zé Castro estão lesionados e, por isso, indisponíveis.