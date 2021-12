Pedro Duarte: «Convicção de que podemos ganhar»

A vitória sobre o Sp. Covilhã, por 2-0, e o empate em Penafiel, a zero, são resultados que dão a Pedro Duarte confiança para o jogo deste domingo, frente ao Chaves, ainda que outro fator alimente o sentimento do treinador: o crescimento da equipa nestes dois jogos. "Pelos resultados nestes dois jogos e os 4 pontos conquistados, mas também pelo crescimento da equipa e pelo compromisso dos jogadores, estamos muitíssimos satisfeitos e com a convicção total de que estaremos em condições de ganhar", sublinhou o técnico, lembrando, porém, que "os jogos neste campeonato são sempre muito equilibrados, com posse de bola dividida e nos quais as bolas paradas podem ter muita preponderância".Com Zé Castro e João Mário ainda ausentes, por lesão, Pedro Duarte abordou ainda a situação de Lorenzo Soares, jogador que continua ausente dos trabalhos da equipa. "É um caso que está entregue à administração", frisou. Recorde-se que há cerca de um mês Record avançou que o jogador não entrava nos planos da direção academista, depois de alguns comportamentos do jogador que não terão agradado ao presidente Pedro Roxo. Desde aí, o central cabo-verdiano tem estado afastado e o caso entregue ao departamento jurídico do clube.