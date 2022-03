Pedro Duarte de saída da Académica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está prestes a terminar a ligação de Pedro Duarte à Briosa. Ao queapurou, a decisão foi tomada na manhã desta quinta-feira e o treino vespertino já não deverá ser dado pelo técnico, que há pouco mais de três meses chegou a Coimbra.Depois de Rui Borges, João Carlos Pereira e Pedro Duarte, Pedro Roxo procura o quarto treinador de uma temporada, que está a ser uma das piores da história da centenária instituição. Resta agora saber se a opção passará por uma solução interna – Hugo Almeida é um dos nomes apontados para orientar o treino desta quinta-feira – ou se o presidente dos estudantes procurará chegar a acordo com outro treinador, para as últimas 10 finais do campeonato.