Pedro Duarte e o jogo com o Vilafranquense que é mais uma final: «Temos a lição bem estudada»

A cada jornada que passa, mais difícil fica a situação da Académica na tabela classificativa. Por isso, Pedro Duarte, técnico dos estudantes, lembra que o jogo com o Vilafranquense, agendado para este sábado, às 11 horas, é mais uma final para a Briosa. "É algo que já dizemos desde o jogo com o Leixões. Cada jogo é uma final para nós", sublinhou, admitindo que essa pressão pode "tirar algum discernimento, em alguns momentos, mas o que a equipa fez com o E. Amadora e com o Feirense dão garantias" frisou.Segundo Pedro Duarte, a equipa ribatejana está "mais tranquila na classificação, é experiente e muito agressiva no processo ofensivo". Ainda assim, o pensamento da sua equipa passa por ganhar, até porque "registamos nos últimos jogos uma maior solidez defensiva, alcançada pelo aumento das soluções, o que trouxe maior competitividade interna. Temos a lição bem estudada", defendeu.Um dos pontos abordados por Pedro Duarte na conferência de imprensa foi o caso Fatai, expulso na receção ao Feirense, após ver dois amarelos num espaço de um minuto, o segundo dos quais por protestos. O técnico admitiu que foi algo "que não agrada a ninguém" e que o caso "foi resolvido no âmbito do regulamento interno do clube".Para este encontro, o nigeriano não pode jogar, por estar castigado, enquanto João Lucas e Zé Castro, lesionados, também estão fora das opções. Em sentido contrário, João Mário e Fábio Fortes estão completamente recuperados e podem ser chamados à convocatória.