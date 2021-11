Pedro Duarte perto de assinar pela Académica

Parece estar a terminar a espera para se conhecer o nome do sucessor de João Carlos Pereira no comando técnico da Académica. Ao queapurou, o escolhido é Pedro Duarte, técnico que estará, inclusive, na manhã desta quinta-feira na Academia Briosa XXI, para assinar contrato e conhecer as instalações do clube.Pedro Duarte, com 41 anos, iniciou o seu percurso de treinador nas camadas jovens do Sp. Braga, tendo depois passado também pelos chineses do Tianjin Teda. Em Portugal representou Maria da Fonte, Estoril, Ac. Viseu e Sanjoanense.O anúncio da contratação por parte dos estudantes deve ser feito a qualquer altura, devendo o novo treinador orientar já o treino da tarde.