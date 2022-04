Pedro Roma lamenta descida de divisão e pede aposta na formação

Pedro Roma é, indiscutivelmente, um dos jogadores que mais sabe o sentimento de vestir a camisola da Briosa. Foram quase quatro centenas de jogos, entre 1990 e 2009, tempo mais do que suficiente para que este momento, em que a Briosa desce à Liga 3, seja de tristeza para o ex-guardião dos estudantes."O sentimento é de tristeza. Já sai da Briosa há uma década, mas tenho sempre acompanhado à distância e mantenho a minha ligação enquanto sócio. Depois da forma triste e pouco respeitosa com que fui 'afastado' da equipa, esta é a minha segunda maior tristeza", começou por afirmar Pedro Roma, pedindo, depois, que o futuro seja marcado por um projeto de aposta na formação."Este é o momento para refletir e traçar/devolver a identidade Académica à instituição. Na minha opinião, o futuro dependerá sempre da total prioridade que for dada ao projeto da formação. Uma aposta que, para produzir talento, tem de continuar a ter como prioridade o desenvolvimento de atletas e não uma obsessão por resultados desportivos. É necessário um projeto transversal, de sintonia entre o futebol de formação e profissional, em que haja uma simbiose com as forças vivas da cidade", sublinhou.Com o próximo ato eleitoral marcado para dia 15 de maio, Pedro Roma pede que "o projeto vencedor sustente a recuperação desportiva da instituição, através de uma aposta em jovens da formação".