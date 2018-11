Pedro Roma: «Satisfeito por ver um recorde batido»

A ligação de Pedro Roma à Académica vai muito além de números, dados estatísticos ou recordes. O ex-guarda-redes marcou uma era na Académica, sendo um dos que mais vezes vestiu a camisola negra. Uma glória do passado, bem presente no pensamento de todos os adeptos. Ainda assim, factos são factos e Pedro Roma já não é o jogador que vestiu a camisola da Briosa até mais tarde. Peçanha ‘roubou-lhe’ o recorde.

"Não dou muita importância a esses registos. Sei que sou dos que tenho mais jogos pela Académica, mas nem sabia que era o mais velho", começa por dizer Pedro Roma, em conversa com Record, garantindo que fica "satisfeito por ter havido um atleta que tenha batido esse registo".

A despedida de Pedro Roma dos relvados aconteceu a 16 de maio de 2009, num jogo em que a Académica venceu a Naval, por 3-1. Para trás ficaram duas dezenas de épocas a servir a Briosa. Algo que o tempo não apaga. "Quero para a Académica aquilo que todos os que gostam dela querem: que regresse rapidamente à Liga NOS. No ano passado morremos na praia, mas neste voltam a existir muitas expectativas. O arranque foi cinzento, mas agora, com um novo treinador e com a sua experiência, todos esperamos que possa voltar a existir confiança e que o nível competitivo suba, para que o desejo se confirme. A diferença para os primeiros já é grande, mas na 2ª Liga tudo pode acontecer", remata.

Coração Negro

Atualmente, faz parte do quadro de selecionadores da FPF, mas Pedro Roma não fecha a porta a um regresso a Coimbra. "A Académica está e continuará no meu coração. Foram 20 anos e isso não se apaga. Regressar? Não posso dizer nunca e não fecho a porta", reconhece, com a mesma elegância que fechou, por tantas vezes, a baliza dos estudantes.