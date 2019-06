Pedro Roxo: «Académica saiu fortalecida»

Poucos minutos antes das 11 horas, Pedro Roxo, atual presidente dos estudantes e candidato pela Lista C, chegou ao Estádio Cidade de Coimbra e exerceu o seu direito de voto. À saída, mostrou-se confiante."Estou sempre confiante. Acima de tudo, acredito muito nos académicos. O que se pede hoje é que haja uma grande afluência, prova de uma grande vitalidade da Académica. Depois das eleições que todos nos cumprimentemos e estejamos do mesmo lado. Esta é uma altura para algumas discussões, mas amanhã estaremos todos do mesmo lado da barricada", frisou o candidato, mostrando-se, contudo, satisfeito pela forma como decorreu a campanha. "Há sempre episódios mais bonitos e menos bonitos, mas a discussão e a partilha de ideias são sempre boas. Penso que a Académica saiu fortalecida", defendeu.Com duas listas a defenderem modelos societários completamente distintos – Pedro Roxo pretende uma alteração para SAD enquanto Joaquim Reis quer manter a SDUQ -, o atual presidente dos estudantes rejeita pensar já no que pode acontecer daqui a uns meses, quando propuser uma Assembleia-Geral para que os sócios se pronunciem sobre esta mudança. "Esse é um assunto para tratar posteriormente. Tem de ser passo a passo", respondeu.Sublinhe-se, a propósito, que com um universo de 2659 votantes, tinham votado, até as 12 horas, 10,4% dos sócios da Briosa.