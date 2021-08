Pedro Roxo e Boa Alma punidos por críticas aos árbitros

O presidente da Académica, Pedro Roxo, foi punido pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF com 65 dias de suspensão e multa de 3.769€ devido às críticas à arbitragem após a derrota (1-2) com o Varzim na 22ª jornada da 2ª Liga. "Estamos atentos a tudo e espero que os outros também estejam. Alguém responsável tem de pôr a mão nisto. Exigimos respeito, mas isto está a ser uma fantochada", afirmou na altura o dirigente da Briosa visando o árbitro Carlos Macedo (Braga). O golo do triunfo dos poveiros foi apontado já nos descontos na sequência de um penálti muito contestado.

O CD puniu ainda Diogo Boa Alma, ex-diretor-desportivo do Santa Clara, com 60 dias de suspensão e 5.610€também por críticas à arbitragem após o desaire (0-1) com o Gil Vicente na 20ª ronda da 1ª Liga. "No penálti não há sequer contacto. Ninguém em casa a ver aquele lance pode ficar com a mínima dúvida de que não é penálti", referiu sobre a decisão do árbitro Gustavo Correia (Porto), mostrando-se revoltado e prometendo uma exposição ao CA.