Pedro Roxo interveio na AG da Académica através de videoconferência desde o hospital

A Assembleia-Geral da Académica começou com uma chamada em videoconferência do presidente Pedro Roxo, que está internado desde quarta-feira devido a um problema do "foro neurológico", tal como foi anunciado em comunicado por parte do clube.

Assumindo que fez questão de "estar presente, mesmo que há distância, para antecipar as críticas", o presidente da Briosa lembrou que a Académica tem "um passado pesado e um dos orçamentos mais baixos da 2.ª Liga". Para Pedro Roxo, "a maior parte das críticas tem por base os resultados", algo que assume, mas estes "são reflexo dos problemas financeiros".

Lembrando que na época passada foi conseguido um 4.º lugar, "que numa situação normal teria dado subida de divisão", o presidente assume também que terá errado ao criar expetativas demasiado altas para esta temporada. Perante este cenário, Pedro Roxo diz que é necessário um novo caminho. "A Académica não se resume apenas aos resultados desportivos. Temos de estar dispostos a encontrarmos um novo caminho. Queremos que alguém, juntamente connosco, seja capaz de discutir os caminhos e até de partilhar este fardo que carregamos", atirou.