Pedro Roxo: «Não atiramos a toalha ao chão»

Ainda com a derrota no terreno do Estoril, por 1-0, bem fresca na memória, um resultado que foi um balde de água fria para a Briosa, que tentava aproximar-se da zona de promoção, Pedro Roxo garantiu que as contas ainda não estão fechadas."É verdade que está difícil, mas não atiramos a toalha ao chão. Com muito menos do que outros, podemos continuar a lutar", frisou o presidente, durante a assembleia-geral que serviu para aprovar o Relatório e Contas do exercício de 2017/18, com um saldo negativo na SDUQ de cerca de 746 mil euros.