Pedro Roxo promete SAD até ao final do ano

Internado no hospital devido a um "problema do foro neurológico", tal como foi anunciado duas horas antes do início da Assembleia-Geral -, Pedro Roxo falou com os sócios através de uma ligação por videoconferência e, mais tarde, através de uma mensagem lida por elementos da direção. Foi nesta última intervenção que surgiu uma das informações mais importantes da noite, com o anúncio de uma possível SAD para as próximas semanas. "Estamos em fase adiantada nas negociações para a entrada de um parceiro, com posição minoritária. Acreditamos que poderemos apresentar esta proposta até ao fim do corrente ano civil", frisou o presidente.