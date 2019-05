Pedro Roxo promete três meses

Os funcionários da Académica saíram ontem da academia com uma garantia: durante os próximos dias vão receber o equivalente a três meses de salários em atraso. A promessa veio do presidente Pedro Roxo, que deu a cara perante a situação financeira difícil que a Briosa enfrenta. Parte da solução deste problema, que faz com que muitos dos funcionários tenham mais de quatro meses em atraso, estará na entrada de uma verba de cerca de 600 mil euros nos cofres dos estudantes, que assim ficam com uma ‘almofada’ para saldar parte da dívida que foram acumulando.

Na mesma reunião, o presidente prometeu também lutar por um futuro melhor para a instituição, deixando clara a intenção de se recandidatar nas próximas eleições de dia 1 de junho, algo que Record avançou. Recorde-se que também Manuel Arnaut – vice-presidente na direção de José Eduardo Simões - foi apontado como possível candidato, mas a decisão ainda não está tomada, algo que deve acontecer em breve.

Nos próximos dias serão conhecidas as propostas para o futuro do clube, sendo certo que será discutida a possibilidade de o atual modelo de SDUQ passar a SAD. Esta mudança necessita do aval dos sócios, em assembleia geral, pelo que nunca acontecerá a tempo de preparar a próxima época.

Regresso à academia

No plano desportivo, os jogadores da Académica voltam hoje à tarde à academia para prepararem a receção ao Sp. Covilhã, no domingo. Ricardo Moura, que saiu lesionado durante o encontro com o Cova da Piedade, não deverá participar na sessão de trabalho, juntando-se ao extenso lote de lesionados. Recorde-se que Guima, Júnior, Djoussé, Mike, Rúben Saldanha, Hugo Almeida e Ricardo Dias falharam o último jogo por estarem entregues ao departamento médico.