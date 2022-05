Pedro Roxo recandidata-se à presidência da Académica

Chegou ao final a espera. Pedro Roxo vai recandidatar-se à presidência da Académica, cargo que ocupa desde abril de 2017. A lista foi entregue em cima das 20 horas, prazo final para o efeito, no Estádio Cidade de Coimbra, por Gustavo Mota, atual vice-presidente da direção academista.Nesta lista, que concorrerá no ato eleitoral de dia 4 com o slogan "Académica com Vida" e que será a Lista D, o destaque vai para a presença de João Paulo Pinto Mendes, candidato à Mesa da Assembleia-Geral, Pedro Peão, que concorre ao Conselho Fiscal, e de Horácio Antunes, número 1 ao Conselho Académico.