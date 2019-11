Pedro Roxo: «Todos nos empurram para baixo»

Pedro Roxo não calou a revolta perante o trabalho do árbitro Gustavo Correia e veio à sala de imprensa tecer algumas declarações no final da partida, que acabou com a vitória do Famalicão, por 1-0, e a consequente eliminação da Briosa da Taça de Portugal.





"Venho aqui essencialmente demonstrar uma posição de tristeza porque cheguei ao balneário e encontrei um grupo revoltado e que sente que há alturas em que nos empurram todos para baixo. Mais do que eu vir aqui falar para certas pessoas serem castigadas, são vocês [jornalistas] que têm a responsabilidade de dizer o que se passou aqui hoje, digam o que se passou. As duas equipas fizeram um golo e na realidade só um golo é que contou e já não falou no lance do penálti. O que se passou aqui serve de alerta para o que se passa no futebol nacional. O jogo foi resolvido, mas não pelas duas equipas", atirou o presidente da Académica.