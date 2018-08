Pedro Roxo: «Um orçamento que não hipoteca o futuro»

Os associados da Académica aprovaram, sem qualquer voto contra, o orçamento para a presente época, documento que prevê cerca de 1,7 milhões de euros de despesas, número muito próximo dos que foram praticados no exercício passado (1,53 milhões de euros).Nesta Assembleia-Geral, Pedro Roxo, presidente dos estudantes, voltou a prometer uma equipa a lutar pela subida de divisão, ainda que não tenha os recursos que outros têm. "Na temporada passada falhámos o principal objetivo por três pontos, mas lutámos até ao fim tal como sempre dissemos. Não baixámos os braços e vamos continuar a lutar. A Académica não tem o orçamento dos outros, mas queremos trabalhar com afinco e com critério para podermos ambicionar aos lugares cimeiros. Este é um orçamento equilibrado, realista e que não hipoteca o futuro", garantiu o líder dos estudantes.Um dos temas que mais controvérsia causou teve a ver com o pedido da Direção para que os sócios autorizassem a renegociação de um empréstimo contratualizado anteriormente, para além do prazo do mandato da direção, que termina no próximo ano, algo que foi igualmente aprovado pelos sócios.