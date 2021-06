Pedro Roxo: «Vamos tentar dar corpo ao desejo de subida»

No arranque da Assembleia-Geral, que na noite desta segunda-feira se realizou no Estádio Cidade de Coimbra, e que serviu, entre outros pontos, para aprovação do Relatório e Contas de 2019/2020 e do Orçamento para a temporada que agora se vai iniciar, Pedro Roxo mostrou-se convicto de que a Académica pode lutar pela subida de divisão esta época.

"Estamos já a trabalhar afincadamente na nova época, para alcançarmos o sonho. Realisticamente, o objetivo é fazer melhor do que na época passada. Pretendemos ter, a dois anos, uma equipa que lutasse para subir. Vamos tentar dar corpo a esse desejo", sublinhou o presidente da Briosa, lembrando, também, a época que há meses terminou. "Fomos brindados com grandes momentos, mas também por momentos dramáticos. Não terminou como todos desejávamos, mas sei que estamos orgulhosos", frisou.

Durante a noite, muitas contas foram apresentadas. O Relatório e Contas de 2019/20 mostrou 1,9 milhões de euros negativos, resultado que fez subir o passivo geral para cerca de 9,4 milhões de euros. Para a temporada que agora se inicia, a direção academista estima um orçamento de cerca de 2,2 milhões de euros, valor ligeiramente superior ao previsto na época anterior.

A cor da discórdia



Para além disso, foi aprovada a cor do terceiro equipamento da Académica. Historicamente, a Briosa sempre jogou de preto e, ocasionalmente, de branco. Por isso, a criação de um novo equipamento sempre dividiu os sócios. Perante a necessidade, por imposição regulamentar, de uma nova cor, os sócios foram convidados a escolher entre uma camisola verde e outra cinzenta e a maioria foi pelo… cinzento.