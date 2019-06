Pedro Roxo vence eleições

Pedro Roxo continua na presidência da Académica. O candidato da Lista C venceu as eleições, com cerca de 60 por cento dos votos, contra 40 por cento de Joaquim Reis, candidato pela Lista B. Os resultados só foram conhecidos perto da uma e meia da manhã, numa altura em que os sócios da Académica já desesperavam por notícias.





A noite teve outros vencedores, mas todos da mesma lista. Maló de Abreu é o novo presidente da Mesa da Assembleia-Geral, derrotando António Preto, da lista de Joaquim Reis. Para o Conselho Fiscal voltou a vencer Alcídio Mateus Ferreira, também da lista de Pedro Roxo, tal como também aconteceu com o Conselho Académica, onde Norberto Canha será o novo número 1.Diga-se, a propósito, que votaram 1240 pessoas, aos quais se somam os votos por correspondência.