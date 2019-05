Pedro Roxo: «Viver do passado não chega»

Os jardins da Associação Académica de Coimbra, bem no ‘coração’ da cidade, foram o palco escolhido pela Lista C para apresentar a equipa que vai a votos no próximo dia 1 de junho. Pedro Roxo, atual presidente, é o rosto da candidatura, que conta, também, com Maló de Abreu (Mesa da Assembleia-Geral) e Alcídio Ferreira (Conselho Fiscal).Durante a cerimónia, Roxo falou do passado, mas também do futuro. "Foram 3 anos de trabalho feito. A Académica voltou a aproximar-se dos sócios, estivemos perto das pessoas que fazem a Briosa. Recuperámos o orgulho de ser Académica. No plano desportivo, estivemos nas duas últimas épocas a lutar pelos lugares de acesso à 1.ª Liga, com recursos financeiros consideravelmente inferiores aos nossos adversários. Não cumprimos o objetivo, mas ficámos com a certeza que com mais meios podemos fazer muito", frisou o candidato, deixando, depois, um olhar sobre os problemas que o futuro trará. "Entendo que sou responsável por encontrar uma solução que evite o abismo. É disto que se trata: apresentar soluções que tornem a instituição viável. Impõe-se aproveitar as condições criadas nos três últimos anos e estabelecer uma parceria com alguém forte e credível. Com quem queira estar ao nosso lado e não acima de nós e que o queira precisamente por admirar quem somos: conhecendo o nosso passado e a nossa ambição. A nossa tradição é intocável, a nossa História não se apaga e, por isso, não devemos ter receio mas sim orgulho, que outros queiram contribuir para a elevação dos nossos ideais. Viver do passado não chega, temos de olhar para o futuro".No centro destas eleições está o modelo de gestão que deve a instituição seguir: manter a SDUQ ou colocar nas mãos dos sócios a decisão de constituir uma SAD. Pedro Roxo também abordou essa questão. "A seu tempo apresentaremos mais do nosso projeto. Neste momento não é isso que se está a votar, mas os sócios serão informados sobre a solução que temos para tornar a Académica sustentada, forte e que esteja no lugar que merece, lutando por objetivos que neste momento não consegue", sublinhou.