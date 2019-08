Pista de atletismo do Estádio Cidade de Coimbra reabilitada por 530 mil euros

O contrato da empreitada de reabilitação da pista de atletismo do Estádio Cidade de Coimbra, que envolve um investimento de cerca de 530 mil euros, foi hoje formalizado, anunciou a Câmara da cidade. Coimbra "vai avançar com a empreitada de reabilitação da pista de atletismo" do estádio da cidade, "uma intervenção que visa recuperar esta infraestrutura desportiva de acordo com os normativos da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) e da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF)", afirmou a autarquia, numa nota enviada hoje à agência Lusa.A intervenção visa "permitir a realização de competições regionais, nacionais e internacionais" na pista, "bem como a sua utilização para a iniciação ao atletismo e formação ao treino de alto rendimento", acrescenta a Câmara, especificando que a obra custa mais de 528 mil euros. A pista de atletismo do estádio apresenta, atualmente, "um elevado estado de degradação, com anomalias ao nível do revestimento e da drenagem", reconhece a Câmara. A situação fez com que "a pista deixasse de ser certificada, impedindo nomeadamente a realização de competições internacionais", sendo utilizada "apenas para treinos".A empreitada prevê "o levantamento integral do revestimento sintético e a correção de todas as depressões existentes no pavimento, muitas provocadas pelo uso do espaço para eventos musicais". As marcações e pinturas da pista, de acordo com as regras da FPA e da IAAF, e a reformulação do "acesso à pista interior de aquecimento, que vai passar a ser por meio de rampa", estão igualmente previstas.O contrato da obra foi assinado esta quinta-feira numa sessão que contou com a participação do presidente do município de Coimbra, Manuel Machado, do vereador do Desporto, Carlos Cidade, e de representantes da empresa Camacho Engenharia, S.A., que venceu o concurso público lançado para o efeito. O contrato está agora pendente do visto prévio do Tribunal de Contas.