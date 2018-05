Continuar a ler

Entre os jogadores com mais hipóteses de continuarem em Coimbra estão, por terem contrato, o guarda-redes Guilherme, os defesas João Real e Yuri, os médios Fernando Alexandre e Zé Tiago e os avançados Tozé Marreco e Marinho. A estes juntam-se os cinco jovens que poderão continuar a evoluir na Briosa: João Gomes, Nuno Esgueirão, João Simões, Teles e Ki.



Ainda a conviver diariamente com a mágoa de não ter conseguido um dos lugares de acesso à Liga NOS, a Académica vai, lentamente, começando a pensar no futuro. Em causa está a preparação de mais uma temporada, que trará, por certo, ainda maiores desafios aos dirigentes dos estudantes. É preciso contratar um treinador mas, para já, serão tomadas decisões em relação aos jogadores. A ideia é que quando o projeto for apresentado, o futuro técnico saiba com quem conta.A reformulação do plantel será, por isso, um dos primeiros dossiês a ser tratado, até porque muitos jogadores já deixaram Coimbra. De facto, daqueles que fizeram parte do plantel da época que agora terminou, apenas 12 têm vínculo com a Académica, número que fará com que muitos reforços tenham de ser contratados nos próximos meses.

Autor: Ricardo Chambel