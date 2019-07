Pontaria afinada frente à U. Leiria após o intervalo

A Académica venceu a 5ª edição do Troféu Crédito Agrícola, após derrotar a U. Leiria por 2-0 no jogo que serviu de apresentação da Briosa aos adeptos. Com seis caras novas no onze inicial – Daniel Azevedo, Silvério, Cerqueira, Leandro Silva, Barnes Osei e André Claro -, os estudantes foram quase sempre superiores, voltando a demonstrar, tal como em outros jogos da pré-época, uma boa dinâmica ofensiva, mas também alguma falta de eficácia à frente da baliza.Por outro lado, Filipe Cândido, técnico da formação do Lis que foi obrigado a uma autêntica revolução no plantel, tem pela frente muito trabalho, mas neste jogo em Coimbra tirou boas notas para o futuro. Apesar do nulo ao intervalo, foram várias as oportunidades de golo nos primeiros 45 minutos. Daniel Costa - que na época passada marcou 26 golos pela formação de juniores da Briosa - e André Claro, reforço proveniente do Boavista, estiveram em destaque, mas a bola teimava em não entrar. A U. Leiria ainda chegou a festejar, aos 27’, mas o golo de Vlad foi invalidado por suposta mão do atacante leiriense.Com a pontaria afinada, a Académica resolveu o jogo em pouco mais de cinco minutos. Primeiro, com um golo assinado pelo jovem Daniel Costa – merecido, diga-se, depois de uma boa exibição -, que fintou o guardião leiriense e inaugurou o marcador. Mas o melhor momento do jogo estava guardado para o minuto 56, após um chapéu perfeito de Reko a uns bons 40 metros da baliza. Um lance para mais tarde recordar…Com a Taça no bolso, a Académica geriu o esforço até ao apito final de um jogo que reeditou, sete anos depois, um clássico do Centro de Portugal.