Presidente da Académica considera descida à terceira divisão uma "página negra"

Poucos minutos depois da Académica ter empatado com o Penafiel e, desta forma, ver confirmada a descida à Liga 3, o presidente Pedro Roxo foi à sala de conferência de imprensa do Estádio Cidade de Coimbra para assumir a responsabilidade do insucesso desportivo e, ao mesmo tempo, apresentar De Anna Guerreiro, CEO da empresa Athlon, com a qual a direção academista tem vindo a trabalhar o futuro da instituição."Em primeiro lugar, quero cumprimentar os sócios da Académica e todos os parceiros, que têm sofrido conosco. Em termos desportivos, esta é a página mais negra do futebol da Académica. Não posso deixar de assumir as minhas responsabilidades. A época desportiva falhou. Tivemos opções que se vieram a revelar erradas e eu estou aqui para o assumir", começou por afirmar o presidente academista, lançando, depois, os dados para o futuro. "A Académica tem uma história rica e vai-se reerguer. Lamento este desfecho, que nós não esperávamos, mas tenho a certeza que a Académica se vai reerguer. Assumimos a nossa responsabilidade, mas comprometemo-nos a arranjar um parceiro. Agradeço à De Anna estar aqui, neste momento, a dar um alento para o futuro e uma esperança de que a Académica não se esgota nos resultados desportivos", sublinhou o líder dos estudantes. Para Pedro Roxo, "este é um projeto que não depende desta direção, mas sim para a Académica, que "respeita todos os parâmetros definidos pelos sócios e pala Academia".Recorde-se que esta descida à Liga 3 por parte da Briosa é um momento ímpar nos 134 anos de história da instituição, que pela primeira vez vai jogar no terceiro escalão do futebol português.