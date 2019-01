Presidente da Académica critica arbitragem: «Parece que quem não chora, não mama...»

O presidente da Académica deslocou-se à sala de imprensa após o final da partida com o P. Ferreira ( derrota por 2-0 ) para criticar duramente a equipa de arbitragem liderada por João Matos. Uma situação de pretenso pontapé de penálti a favor dos academistas, no lance que antecedeu o primeiro golo dos locais, foi a base da contestação."Parece que no futebol português, quem não chora, não mama. A Académica vinha de uma fase boa, com cinco vitórias consecutivas, e, nesse sentido, vimos aqui simplesmente pedir respeito pelos seus profissionais e pelas pessoas que diariamente trabalham para que a Académica seja cada vez melhor", referiu Pedro Roxo."Os nossos profissionais estão sujeitos à crítica, mas nós não podemos admitir aquilo que se passou hoje. Num lance, possível do 1-0 para a Académica, num penálti que todo o estádio viu, o estádio ficou em silêncio, na sequência desse lance, dá 1-0 para a equipa adversária. Isto não é contra o P. Ferreira, é simplesmente um alerta para que as pessoas estejam atentas", sublinhou.