Presidente da Académica estuda saída de Rui Borges

A frustração dos adeptos da Académica foi para além das bancadas do Estádio Cidade de Coimbra. Já depois do jogo com o Vilafranquense acabar – derrota dos estudantes por 2-1 e consequente queda para o último lugar da classificação -, os adeptos esperaram a saída do staff da Briosa para exigir respostas.

A dar a cara pela equipa surgiram Traquina, o diretor desportivo Fernando Alexandre e o presidente Pedro Roxo. Tal como já tinha acontecido durante o jogo, os adeptos sugeriram ao presidente de que era necessário a saída de Rui Borges para que a equipa possa sair do lugar em que se encontra. A este pedido, Pedro Roxo prometeu agir, "mas não aqui nem agora", frisou, deixando claro de que precisava de tempo para encontrar uma saída para o problema.

Esperam-se, por isso, novidades para as próximas horas, sendo que a decisão final será, por certo, tomada até esta terça-feira.