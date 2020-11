Presidente da Académica não pensa ainda na subida à Liga NOS

O presidente da Académica não pensa ainda na subida de divisão, apesar de a equipa seguir na terceira posição na 2.ª Liga, que permitirá, no fim do campeonato, disputar o 'play-off' de acesso ao escalão principal.

"Pensamos apenas jogo a jogo e em continuar a trabalhar, até porque, como é sabido, a Académica tem grandes dificuldades, que esta situação de pandemia ainda veio castigar mais", disse hoje Pedro Roxo, à margem da conferência de imprensa em que foi anunciada a criação da Casa da Académica do Desporto.

O dirigente garantiu que o clube de Coimbra "tem um sonho" e vai continuar a trabalhar "em vários setores para que o sonho se torne realidade".

"Quando constituímos este plantel sabíamos que tinha qualidade, mas há muitas equipas com orçamentos de mais de o dobro do que o da Académica e isso não nos permite dizer que somos candidatos, porque as outras equipas também têm valor", frisou.

Segundo o presidente da 'briosa', o trabalho realizado pela equipa até ao momento "tem sido muito bom", mas lembrou que ainda só se disputaram nove jornadas e "ainda falta muito campeonato".

Pedro Roxo considerou que, à data, não adianta estar a alterar objetivos e que o que é preciso é "continuar a trabalhar jogo a jogo e semana a semana, porque tem dado resultado".

A Académica ocupa a terceira posição na 2.ª Liga, com 18 pontos, menos quatro do que o líder Estoril Praia e menos três do que o Mafra, segundo classificado.