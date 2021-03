Presidente da Académica revoltado: «Exigimos respeito. Isto está a ser uma fantochada»

Pouco depois da derrota com o Varzim, por 2-1, Pedro Roxo, presidente dos estudantes, foi à sala de conferência de imprensa para "lamentar o estado a que chegou o futebol português". Numa comunicação sem direito a perguntas por parte dos jornalistas, o líder dos estudantes aponto o dedo às jogadas de bastidores, sem concretizar, porém, a que jogos ou equipas se referia.





"Venho aqui de uma forma calma e responsável, para que não se confunda com desespero. Sentimo-nos lesados há muito tempo. Solicitei uma reunião e nem resposta obtive. Alguém que esteja atento, que some dois com dois. Que vejam de onde são alguns árbitros, onde já estiveram quais os resultados das equipas que arbitraram. Também queria que houvesse uma liga da verdade na Liga Sabseg. Lamento o estado a que chegou o futebol português. Não estou a falar de nenhum jogo em concreto da Académica. Estamos atentos aos outros campos. Espero que outros também o estejam. Exigimos respeito. Isto está a ser uma fantochada. Deixem que o futebol seja verdadeiro", sublinhou.A derrota com o Varzim foi a segunda consecutiva da Académica, que desta forma vê Estoril e Feirense fugir na tabela classificativa.