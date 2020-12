Primeiro lugar está à vista da Académica

O treinador da Académica, Rui Borges, assume o desejo de continuar a ver a Briosa a vencer e a subir mais alguns degraus na classificação. "Se somos terceiros, com os mesmos pontos do Mafra, então queremos ser primeiros. Esse é o nosso pensamento", sublinhou o técnico academista.





Do lado do FC Porto, Johan Gomez só pensa em vencer. "Somos uma equipa jovem, mas acreditamos que podemos ganhar este jogo. Temos de estar unidos coletivamente para o conseguir", referiu o extremo, que quer manter o registo vitorioso, depois do triunfo obtido frente ao Arouca.