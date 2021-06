Reforços presentes no primeiro dia da nova época da Académica

Arrancou a nova temporada para a Académica. Esta terça-feira, os estudantes fizeram os primeiros exames médicos, imprescindíveis para que nos próximos dias a bola comece a rolar na Academia Briosa XXI.





Entre os que já se sujeitaram à primeira bateria de exames estão Daniel Rodriguez – que até já foi apresentado – e João Lucas, lateral-esquerdo que terminou contrato com o Santa Clara e que será reforço dos estudantes, tal comojá noticiou.Com várias saídas nas últimas semanas, a direção presidida por Pedro Roxo tem ainda um longo caminho pela frente, até reformular o plantel. Refira-se, a propósito, que o presidente anunciou na noite desta segunda-feira, em Assembleia-Geral, que espera ter um plantel "melhor do que no ano passado" e que possa "dar corpo ao sonho" da subida de divisão".