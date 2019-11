Regresso aos treinos com César Peixoto ao leme

Apesar da contestação gerada após a derrota com o Farense, no passado sábado, César Peixoto voltou esta terça-feira à Academia dos estudantes, onde orientou o primeiro treino da semana.





A sessão, que começou com uma palestra entre a equipa técnica e os jogadores, decorreu de forma natural, ainda que o futuro do técnico continue indefinido, com a direção a estudar uma possível mudança de treinador.Sublinhe-se, a propósito, que Filipe Chaby, que saiu lesionado durante o encontro com os algarvios, já fez os exames complementares de diagnóstico e, ao que tudo indica, a lesão não é tão preocupante como inicialmente se suspeitou.