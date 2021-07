Reko reforça Académica

Está encontrado mais um reforço da Académica. Reko já tem acordo com os estudantes e vai assinar por uma temporada. Ao que Record apurou, o médio, de 25 anos, deve chegar a Coimbra na próxima segunda-feira, dia em que começará a trabalhar às ordens de Rui Borges.





Este é um regresso muito desejado pelo jogador, mas também pela maioria dos adeptos academistas, que não esquecem a forma como o jogador defendeu a camisola ‘preta’ nas épocas 2018/2019 e 2019/2020, antes de sair para o campeonato espanhol, onde jogou no Alcorcón. Em duas temporadas, Reko disputou 30 jogos pelo emblemático clube da capital espanhola, tendo marcado 1 golo. Nesse período, o médio criativo chegou a lutar pela subida à La Liga, na primeira época em Espanha, objetivo que só se perdeu na fase final da temporada.Agora, de regresso a uma casa que bem conhece, Reko tem todas as condições para se afirmar no futebol português, até pela experiência que adquiriu no último ano e meio. Sublinhe-se, a propósito, que havia outros clubes interessados na aquisição do jogador, casos de Penafiel, Mafra e Chaves, entre outros, mas a vontade do treinador Rui Borges e do presidente Pedro Roxo prevaleceram e fizeram com que o jogador voltasse mesmo para Coimbra, com o objetivo de ajudar a recolocar a Académica no escalão maior do futebol português.