Ricardo Dias regressa à Académica

O 'trinco' Ricardo Dias treina, a esta hora, com a Académica. Está de regresso a Coimbra, onde jogou nas duas últimas temporadas por empréstimo do Belenenses.





A Académica já tinha tentado o regresso do médio no arranque da temporada, mas só agora o conseguiu garantir.Para já, Dias e Fernando Alexandre são os únicos trincos do plantel.