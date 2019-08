Ricardo Ribeiro alvo da Briosa

As próximas horas podem levar Ricardo Ribeiro de regresso a Coimbra. O guardião, de 29 anos, tem contrato com o P. Ferreira mas é desejado na Briosa. Isso mesmo confirmou o técnico César Peixoto durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Mafra.





"Vem um guarda-redes. Só temos dois, o Daniel Azevedo e o Tiago Pereira. O Ricardo é um dos nomes que se fala, mas há outras possibilidades. Vamos ver o que o clube pode fazer e o que o mercado vai ditar. O Ricardo tem clube mas é uma das possibilidades. Já perceberam que não venho aqui mentir. É verdade que é um nome em cima da mesa, mas não é verdade que seja ele o escolhido", defendeu o treinador.