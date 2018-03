Com a confiança redobrada, depois da goleada imposta ao Benfica B (4-0), Ricardo Soares analisou a receção desta quarta-feira ao Leixões, com a certeza de que os momentos decisivos da temporada estão para breve."A equipa está forte, coesa e determinada. Há um grande sentido de responsabilidade para fazermos um bom jogo e vencermos. É isso que nos move", começou por dizer o técnico, que deixou palavras de elogio e de confiança para os seus jogadores. "Temos de dar uma resposta absoluta e inequívoca do que pretendemos para o futuro. Acredito e sei que vamos dar uma grande resposta neste jogo. Sabemos que estamos na reta final, faltam 10 jogos. Agora é que vamos ver quem está preparado para subir. A confiança que tenho é tremenda", defendeu.Para o duelo com a formação de Matosinhos, Ricardo Soares pode contar com todo o plantel, exceção feita ao jovem Teles que continua entregue ao departamento médico.

Autor: Ricardo Chambel