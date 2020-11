Rui Borges: «A equipa não olha para trás» 

Na véspera de defrontar o Vilafranquense, o cartão de visita da Académica dificilmente podia ser melhor. Os estudantes chegam a este jogo depois de 4 vitórias consecutivas, 3 delas no campeonato, resultados que fazem com que ocupe o 2.º lugar da prova e com hipóteses, em caso de sucesso, de ganhar vantagem para alguns dos adversários que estão na perseguição.

Rui Borges, técnico da Académica, não acredita, porém, que os seus jogadores se deslumbrem pelo momento que a equipa atravessa. "Temos que ter esse trabalho diariamente, por o excesso de confiança pode levar a algum relaxamento. Temos de lhes fazer ver que ganhar custa muito e dá muito trabalho. Ganhar algumas vezes seguidas ainda mais. Temos que estar focados no nosso objetivo, que é vencer. Não me parece que haja no nosso caso excesso de confiança", revelou o técnico, dizendo que "a equipa não olha para trás. Queremos ganhar o jogo seguinte", frisou.

Para o treinador, de 39 anos, "há mérito dos jogadores por terem ganho o respeito dos adversários", deixando também elogios ao adversário deste domingo. "Temos que estar focados nos nossos comportamentos, frente a um adversário que mudou de treinador há menos de 15 dias. Fizeram um belíssimo jogo em Chaves e espera-nos um jogo difícil", sublinhou.

A terminar, Borges foi convidado a comentar o facto de nas últimas jornadas ter utilizado sempre o mesmo onze. "Os resultados falam por mim. O onze que tem jogado tem entrado bem. Sabem que ao mínimo facilitismo há outros para jogar no lugar deles. Todos terão a sua oportunidade. Há castigos, lesões e há isto do Covid-19. Mas quem tem entrado de início tem estado bem, assim como a malta que tem entrado durante os jogos. Isso é que me deixa satisfeito. Podemos mudar a qualquer momento. Antigamente dizia-se que em equipa que ganha não me mexe. Tem acontecido isso, mas nem é por aí, mas sim por sentir que individualmente estão todos focados e muito bem", atirou.