Rui Borges abre a porta à continuidade na Briosa

Apesar de a Académica ter falhado o objetivo da subida - só poderia alcançá-lo pela via do playoff -, Rui Borges admite continuar em 2021/22. No final do jogo frente ao Leixões, que terminou com um (inglório) triunfo por 2-1, o treinador falou sobre essa possibilidade.





"Durante a próxima semana teremos oportunidade de falar sobre o meu futuro. A equipa técnica sente-se feliz em Coimbra, na Académica, mas não depende só de mim. Nas próximas semanas ficaremos a saber o futuro", afirmou o treinador, de 39 anos, antes de deixar elogios aos jogadores que encontrou na Briosa: "Muito feliz por ter um grupo de grande caráter, tão rico, tão grande em trabalho e amizade ao longo da época. O grupo foi excecional!"