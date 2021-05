Rui Borges: «Acredito que é possível»

Na antevisão ao jogo deste domingo, diante do Benfica B, Rui Borges voltou a mostrar-se convicto de que a época pode acabar com a subida da Académica ao principal escalão do futebol português.

"Tal como disse no último jogo, continuo a acreditar. Acredito que é possível. Os jogadores merecem ser felizes", frisou o técnico, prometendo uma equipa a pensar na vitória frente à formação B dos encarnados. "Será uma Académica comprometida, com vontade de vencer e com qualidade e entrega. Queremos voltar às vitórias em nossa casa, perante um adversário que não tem pressão nenhuma", lembrou.

Para este encontro, Rui Borges não pode contar com Fabinho, lesionado, que assim se junta a Rafael Furtado, João Simões, João Mário e Gabriel.