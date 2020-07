Rui Borges é o novo treinador da Académica

A Briosa tem um novo treinador: Rui Borges. Depois de vários dias de impasse, a Académica chegou, este sábado, a acordo com o técnico, de 39 anos, que sucede assim a João Carlos Pereira no comando dos estudantes.





Tal como Record já tinha noticiado na passada 4.ª feira, o interesse da Briosa era grande, mas esbarrava no facto de Rui Borges ter contrato com o Ac. Viseu. O processo foi, por isso, mais complicado, obrigando a uma primeira desvinculação do clube viseense, o que aconteceu na passada 3.ª feira, dia em que o técnico ficou livre para assinar com a Académica.O anúncio oficial da saída foi feito este sábado, numa nota em que o clube afirma que "o Ac. Viseu será ressarcido financeiramente pelo acordo estabelecido".Assinado o contrato com a formação academista, o técnico deve agora começar a trabalhar na reconstrução do plantel.