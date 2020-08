Rui Borges elogia compromisso dos jogadores da Académica

O treinador da Académica, Rui Borges, revelou que não poderia estar mais satisfeito com as primeiras semanas de treino. O técnico academista faz, por isso, um balanço muito positivo do trabalho efetuado. “A malta está comprometida e bem ciente do que pretendemos”, frisou o treinador, elogiando, de seguida, os jogadores.





“Nesta fase só posso ficar muitíssimo satisfeito pelo compromisso de treino. Tem sido fantástico e não podia exigir mais. O ambiente tem sido muito bom e eu e a minha equipa técnica fomos muito bem recebidos, com grande empatia, e isso levará a bons resultados, não tenho dúvidas. É um coletivo muito forte e comprometido”, acrescentou o jovem treinador, de 39 anos.