Rui Borges: «Entrar sempre para ganhar»

Na antevisão do jogo desta quarta-feira, contra o Cova da Piedade, Rui Borges voltou a mostrar confiança absoluta no plantel academista e na possibilidade da sua equipa entrar sempre com o pensamento na vitória.





"O grupo está motivado, não só pelo resultado mas também pelo trabalho desenvolvido até hoje", começou por dizer o técnico, lembrando, porém que há aspetos a melhorar. "Sabemos que temos de melhorar muito, especialmente no processo ofensivo, que é aquele que necessita de mais tempo, mas a vitória de domingo", frisou, deixando também elogios ao adversário. "É uma equipa motivada e recheada de bons valores individuais, mas procura ainda construir um coletivo, o que precisa de tempo", apontou.Com poucas horas para preparar o jogo, Rui Borges deixou claro o seu descontentamento relativamente à marcação de dois jogos em tão pouco tempo. "Acho que não faz sentido jogos com tão pouco tempo de descanso, ao fim de 6 meses sem competição. Os jogadores precisam de uma adaptação", defendeu.