Rui Borges espera época ainda mais difícil para os estudantes

A poucas horas da estreia oficial na nova temporada, com o confronto com o Portimonense agendado para sexta-feira, às 20h15 (Taça da Liga), Rui Borges abordou os objetivos da Briosa na competição, analisando, também, o plantel e o mercado.





Para o treinador da Académica, que vai iniciar a segunda temporada em Coimbra, não há dúvidas: este será um ano ainda mais difícil. "Vão sempre olhar para nós como candidatos à subida, mesmo que falemos apenas em jogo a jogo, como no ano passado. Olham para nós de forma diferente, porque somos diferentes e isso é bom. Tal como o presidente disse, se ficámos em 4.º lugar na época passada, este ano queremos fazer melhor. Ninguém iria ficar aqui para fazer pior", frisou o técnico, olhando, depois, para as dificuldades. "Será ainda mais difícil do que no ano passado. As equipas valorizaram muito as contratações, com um mercado inflacionado. Sabemos que não temos as mesmas armas financeiras de outros, e por isso temos que ter critério. Vamos ter um plantel competitivo, que dignifique a grandeza do clube", prometeu.Elogiando a qualidade dos jogadores sub-23 que têm treinado com os mais 'velhos', Rui Borges falou também da ausência de Zé Castro, jogador que deve integrar o plantel, mas que ainda não se apresentou. "Ele fez um pedido para chegar mais tarde e nós aceitamos. É o nosso capitão, o nosso líder. Não está em causa se é mais ou menos do que os outros, temos a mesma abertura para qualquer outro jogador. O mais importante é que está focado, quer jogar e está motivado", sublinhou, numa conferência em que se falou de (quase) tudo.