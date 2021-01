Rui Borges fala em contratações "sem hipotecar o futuro" da Académica e a pensar na covid-19

Durante a antevisão do encontro desde domingo, contra o Ac. Viseu, Rui Borges foi convidado a comentar as chegadas dos últimos reforços ao plantel: Mayambela, Stojkovic e Gabriel.





"Estas contratações foram feitas dentro das condições que temos e sem hipotecar o futuro do clube. Pretendemos acrescentar algo mais, para nos precavermos da Covid, aumentando as soluções no plantel. No caso do Mayambela, estava identificado o que queríamos, em relação ao Stojkovic e Gabriel foi também para não ficarmos presos à infelicidade de termos ausências no futuro por situações de Covid", sublinhou, focando-se, depois, em Gabriel, um jogador que chegou a Coimbra oriundo do Giugliano, equipa da série D italiana."É um jogador que foi observado, por nós e pela parte diretiva do clube. São aqueles jogadores, não digo de risco, mas para acrescentar e valorizar. Tem algumas características interessantes e vamos tentar valorizar até final da época", atirou.