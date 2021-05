Rui Borges: «Lutar pelos pontos como se fosse pela vida»

O treinador Rui Borges acredita que a Académica tem condições para vencer esta quarta-feira o Vilafranquense, em jogo repetido da 26.ª jornada por utilização irregular de um jogador da equipa ribatejana, e partir para a última jornada em condições de lutar pela subida de divisão.





"Sabemos que não dependeremos apenas de nós. Ainda assim, queremos dar tudo e não deixar de estarmos nesta luta. Tenho a certeza que vamos sair de cabeça erguida por tudo o que temos feito, aconteça o que acontecer nestes dois jogos. Estamos conscientes de que não temos margem de erro, mas também do que poderemos ganhar", defendeu o técnico, que espera um jogo muito intenso."Estamos à espera de um adversário comprometido. Sabemos as dificuldades que nos causaram nos dois jogos que disputámos. Nestas últimas jornadas talvez não se jogue tão bem, pela importância do momento, mas as equipas vão lutar pelos pontos como se fossem lutar pela vida", atirou.Para este encontro, o treinador academista não poderá contar com Bruno Teles, que está suspenso, enquanto Zé Castro e Mayambela saíram do jogo com o Benfica B tocados e estão, por isso, em dúvida.