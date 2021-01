Rui Borges: «Mercado? Nem me lembro que está aberto»

A poucos dias do fecho do mercado de inverno, Rui Borges continua a defender que dificilmente haverá novidades no plantel academista, para além da contratação de Mayambela, atacante que assinou há alguns dias pelos estudantes.





"Muito sinceramente, acredito que seja difícil que haja novidades. Nem me lembro que está aberto o mercado. Acrescentámos o Mayambela, mas fizemo-lo sem hipotecar a segurança e o equilíbrio do clube. Isso é o mais importante. Só se algum jogador pedir para sair e aí precisarmos que alguém entre", defendeu o técnico, na antevisão do jogo desta terça-feira, diante do Leixões, que, segundo Borges, chega a Coimbra muito moralizado."O Leixões vem de uma fase muito positiva, principalmente desde a mudança de treinador. É uma belíssima equipa, coesa e competitiva. Em alguns momentos vai esperar o nosso erro, mas nós estamos focados no que podemos fazer", constatou.Recorde-se que para este jogo, Rui Borges não pode contar com o goleador Bouldini, por castigo, obrigando-o a mexer no ataque. Ainda assim, a ambição dos estudantes não diminui. "O momento do Bouldini deve-se ao trabalho da equipa. Ele tem mérito, claro, mas o maior mérito é da equipa. Tenho a certeza que seremos competitivos na mesma e a equipa vai ajudar quem entre para o seu lugar, quer seja o Furtado, o João Mário ou o Dani", sublinhou.