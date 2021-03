Rui Borges: «Na segunda parte só a Académica é que procurou ganhar o jogo»

Na conferência de imprensa após o empate em casa da UD Oliveirense, o treinador Rui Borges considerou a primeira parte equilibrada, mas com um pendor superior da Académica: "um jogo que nós sabíamos que ia ser difícil contra um adversário a precisar de pontos e nós numa fase de resultados menos positivos. Sabíamos que íamos ter de ter alguma paciência com bola e não entrar em stress psicológico. Entramos bem no jogo, nos primeiros 15 minutos criamos logo duas, três situações na área do adversário. O jogo aos poucos foi equilibrando, mas nós sempre por cima, e um encontro mais disputado em zonas de meio-campo nesses 30 minutos de primeira parte, fim de primeira parte. Até ao intervalo foi uma partida mais disputado, nós sempre à procura de chegar ao último terço. A UD Oliveirense num ou outro lance de bola parada é que nos tentava criar algum perigo. Mesmo em termos de transições ofensivas do adversário tivemos muito fortes e muito concentrados. Estávamos precavidos para isso, tentámos sempre e conseguimos da melhor forma estar preparados para elas, pelo que conseguimos anulá-las. Por isso, uma primeira parte disputada onde fomos superiores e criamos alguns lances de suposto perigo na área do adversário nos primeiros 15 minutos e depois o jogo acabou por ser morno".





Sobre a segunda etapa, o técnico dos estudantes considerou que só a sua equipa quis vencer: "uma segunda parte onde entramos bem também e onde só uma equipa quis ganhar o jogo. A outra limitou-se a defender, a tentar jogar para o resultado e na fase final até acabou por tentar perder um bocado de tempo. Nos últimos 15/20 minutos criamos algumas situações na área, mas não fomos felizes. Nem sempre tomámos a melhor decisão, muitas vezes por mérito do adversário, mas tentámos. Tentámos, criámos e corremos atrás. Queríamos vencer. Na segunda parte só nós, a Académica, é que procurou ganhar o jogo, mas não conseguimos. Agora é seguir em frente e pensar já no próximo jogo"."A briosa joga jogo a jogo. Vivemos uma fase menos positiva, com alguns jogos menos positivos, principalmente em nossa casa. Queríamos voltar hoje às vitórias e fizemos tudo para isso. Mas no fim fazemos as contas. Estamos preocupados é com o próximo jogo, que é em casa, e queremos voltar às vitórias, principalmente por ser em casa. Queremos voltar a ser o que éramos e não começar a duvidar de nós próprios. É dar seguimento a isso. Um ponto, queríamos os três. Um é pouco para aquilo que nós desejávamos, mas lá está, no fim depois logo veremos se foram dois pontos perdidos ou se foi um ganho", disse Rui Borges a respeito da fase menos "feliz" da equipa e do resultado."Fomos nós que criamos a expectativa nos nossos adeptos [a possibilidade de subir de divisão] e temos de perceber no que é que temos de melhorar para voltar o mais rapidamente a ter a confiança que tínhamos. Acima de tudo temos de estar tranquilos e não entrar em stress psicológico", finalizou o treinador dos estudantes.