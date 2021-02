Rui Borges: «O sonho é treinar na 1.ª Liga»

Na antevisão ao jogo com o Feirense, Rui Borges lembrou, mais uma vez, que o pensamento tem que continuar a ser "jogo a jogo", rejeitando a possibilidade de assumir a candidatura da Briosa à subida de divisão. Ainda assim, o sonho de comandar os estudantes na divisão maior do futebol português é grande.





"Começámos a carreira há poucos anos. Temos sido competentes. A imagem da equipa é também a imagem da equipa técnica. Humilde e ambiciosa. O sonho é treinar na 1.ª Liga, se for com a Académica a felicidade será ainda maior", atirou o treinador, lembrando, porém, que já é "um treinador feliz por representar um clube histórico como a Académica" e que "não adianta pensar muito à frente. Tem que ser jogo a jogo, uma vez que ainda faltam 14 jornadas e a batalha será muito grande".Para o encontro em Santa Maria da Feira, Rui Borges já pode contar com o médio Ricardo Dias, que regressa à equipa após ter cumprido um jogo de castigo.