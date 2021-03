Rui Borges: «Orgulho por aquilo que temos feito»

Na antevisão do encontro deste sábado, diante do Vizela, Rui Borges voltou a lembrar a boa época que a sua equipa tem feito. Ainda assim, diz o técnico dos estudantes, as dificuldades neste jogo serão muitas.

"Jogamos contra uma equipa que tem feito um campeonato muito bom. Tem muita qualidade, é bem orientada", começou por defender Rui Borges, lembrando o trajeto de "15 jogos sem perder" da equipa vizelense. Por tudo isto, é obrigatório correr e lutar tanto quanto o adversário. "Temos de ser tão ou mais competitivos e intensos", frisou.

Em 3.º lugar na tabela classificativa e com possibilidade de regressar ao segundo, em caso de vitória, Rui Borges não poupa nos elogios aos jogadores. "Sinto muito orgulho de tudo o que temos feito. O caráter e a personalidade que os jogadores têm demonstrado é à imagem do clube e dos seus adeptos", atirou.

Para o embate com o Vizela, o técnico ainda não poderá contar com Filipe Chaby e Bouldini, que continuam, tal como João Simões e Zé Castro, entregues ao departamento médico.