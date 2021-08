Rui Borges: «Os meus jogadores são sempre os melhores do mundo»

Confiança absoluta nos jogadores e na concretização dos objetivos. É desta forma que o treinador da Académica parte para a estreia no campeonato, este domingo, frente ao Rio Ave.





"Estamos motivados. Trabalhámos para o início do campeonato, com vontade enorme de começar a vencer", começou por dizer Rui Borges, que está à espera, porém, de dificuldades no Estádio dos Arcos. "É uma equipa com um orçamento muito diferente de todos os outros, competitiva e com bons jogadores", frisou.Sobre os objetivos dos estudantes, o técnico acredita que é possível fazer melhor do que o 4.º lugar da época passada, ainda que prefira, novamente, pensar jornada a jornada. "Vamos um jogo de cada vez. O campeonato será muito competitivo, com muitas equipas a aspirar a um lugar de subida. Queremos fazer melhor do que no ano passada, mas o objetivo é diário ou semanal, e neste momento o nosso foco é o Rio Ave", sublinhou.Questionado sobre se este novo grupo será capaz de ser tão bom quanto o anterior, em termos de espírito de grupo, Borges lembrou que "no início é tudo muito bonito, como nos casamentos", ainda que tenha defendido acreditar que tem "sempre os melhores jogadores do mundo, independentemente dos orçamentos".Se por um lado já pode contar com o central Douglas, que falhou o jogo da Taça da Liga, por não ter ainda o certificado internacional, por outro não pode chamar a jogo Fábio Fortes. Trata-se de uma ausência de peso, motivada, segundo Rui Borges, por "problemas físicos que o impedem de jogar" diante do Rio Ave.