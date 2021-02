Rui Borges: «Posição do Varzim? Não olhamos para a classificação»

O discurso de Rui Borges na antevisão do jogo com o Varzim não contempla a posição dos poveiros na tabela classificativa. "Olhamos para o Varzim pela sua qualidade e dinâmica, mais do que para a classificação. É uma boa equipa, individual ou coletivamente, competitiva e com jogadores intensos. Estamos preparados para anular onde o adversário é melhor e explorar o que o podermos", sublinhou o treinador academista, que não se mostra preocupado com a ausência de Bouldini, por lesão.





"Problema era se só tivesse 10 jogadores. Não gosto de me agarrar aos problemas. Tenho de arranjar soluções. Temos o João Mário, que esteve muito bem no jogo com o Feirense, e o Dani, que tem tido um comportamento fantástico", defendeu o técnico.Antes do treino deste sábado, o plantel foi recebido pelos adeptos na academia, numa ação que levou muito incentivo aos jogadores. Rui Borges mostrou-se satisfeito. "É sempre bom sentir algum carinho. Temos dado uma grande resposta, dignificando o emblema e queremos sentir que estão orgulhosos do que temos feito. Acredito a 100 por cento que teremos um final feliz", frisou.