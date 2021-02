Rui Borges: «Se estamos em 1.º lugar somos os melhores»

Rui Borges mostra-se satisfeito com a liderança dos estudantes, alcançada depois da vitória da jornada passada, frente ao Estoril (2-1). Ainda assim, o técnico lembra que é necessário ter os pés bem assentes no chão, mantendo as mesmas caraterísticas que a equipa tem apresentado até aqui.





"Chegámos onde todos querem chegar e o mérito é de todo o grupo. Estamos em primeiro, temos de o manter, mas agora será ainda mais difícil, porque todas as equipas estão a olhar para nós. Temos de assumir essa responsabilidade, sem perder o foco, mantendo a humildade, o mesmo discurso e vestindo, quando for preciso, o fato de macaco", frisou.Para Rui Borges, não há dúvidas sobre o mérito da equipa. "Se estamos em 1.º lugar somos os melhores, neste momento. Para a semana, podemos não sê-lo. Eles quiseram mostrar que somos os melhores e fizeram-no neste jogo", sublinhou.Sobre a receção ao Cova da Piedade, este sábado, o treinador lembrou que o pensamento dos estudantes tem que continuar a estar na vitória, apesar das dificuldades que o adversário vai colocar.Para este encontro, Rui Borges não pode contar com Ricardo Dias, jogador que foi expulso no jogo da passada jornada.